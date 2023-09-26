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الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية استقبل رئيس اتحاد المستشفيات الأميركية

9/26/2023 11:33:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.هشام كلندر، رئيس اتحاد المستشفيات الأميركية جاريت فاولر، وذلك لبحث مجالات التعاون المختلفة.
هذا، وقد سبق الاستقبال منتدى الشراكة بين الولايات المتحدة والكويت في مجال الرعاية الصحية لعام 2023، والذي عقد في 19 الجاري، تحت رعاية وزارة الصحة، وبالشراكة مع السفارة الأميركية في الكويت، بمشاركة وفد يتكون من 12 من المستشفيات الأعضاء في التعاونية الأميركية لبرامج المرضى الدوليين (USCIPP)، وقد تمت مناقشة موضوعات التعاون الدولي في رعاية المرضى، والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الكويتي.
يذكر أن جاريت فاولر يرأس المبادرات الاستراتيجية الدولية التابع للمركز الوطني لقيادة الرعاية الصحية (NCHL)، وهو اتحاد من المراكز الطبية الأكاديمية الأميركية، والأنظمة الصحية التي تعمل مع المرضى والمستشفيات الدولية، والحكومات الأجنبية والشركاء الآخرين من جميع أنحاء العالم.

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