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المهمل تسليط الضوء على آخر التطورات التشريعية والممارسات المتعلقة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة

9/26/2023 11:33:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار نواف المهمل إن الكويت ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بمحاربة الفساد، مؤكدا حرصها على الاستفادة من تجارب الدول في هذا الإطار.
وأضاف المهمل، في تصريح لـ «كونا» عقب اجتماع لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، أن التزام الكويت بكل الاتفاقيات التي وقعتها في النطاق العربي والإقليمي والدولي ينبع من واجب أخلاقي وحرص على التصدي لكل أشكال الفساد.
وأوضح المهمل ان للكويت مشاركات فاعلة في الاجتماعات واللقاءات التي تعقد على المستويات العربية والإسلامية والدولية فيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، مشيرا كذلك إلى أهمية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن والوقاية من هذه الظاهرة.
ولفت إلى مشاركة وفد «نزاهة» في الاجتماع الثاني لفريق متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية، بالقول إن الاجتماع تركز على مناقشة موضوعين أحدهما متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية والآخر يتعلق باستعراض تجارب الدول الأعضاء في هذا الصدد.
واكد المهمل ان تقارير قدمت خلال الاجتماع عن مدى التزام الدول الأطراف بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي اعتمدها وزراء العدل والداخلية العرب عام 2010.
وذكر انه جرى تسليط الضوء على سبل محاربة الفساد وآخر التطورات التشريعية والممارسات المتعلقة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة إلى جانب البنود المتعلقة بالنقاط التي وردت في الاتفاقية.
وكان ممثلو هيئات مكافحة الفساد في الدول العربية بحثوا في اجتماع برئاسة السعودية تقارير تتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك للوقوف على ما وصلت إليه الجهود العربية في التصدي للفساد.

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