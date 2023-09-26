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الهلال الأحمر توزع مساعدات على متضرري زلزال الحوز بالمغرب

9/26/2023 11:33:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية توزيع مواد أساسية على متضرري الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب وخلف آلاف الضحايا، إضافة إلى الخسائر في المباني والممتلكات.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي، في تصريح لـ «كونا» في مراكش، إن مبادرتنا تأتي استكمالا للمبادرات التي قامت بها عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية لإغاثة أشقائنا في المغرب جراء الزلزال المدمر.
وأوضح ان المبادرة تأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية الرشيدة وبتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة لاسيما وزارة الخارجية الكويتية التي سهلت «مأموريتنا في المغرب».
وأضاف الحساوي «أجرينا اتصالات فور وقوع الزلزال مع الهلال الأحمر المغربي من أجل تقدير الحاجات الأساسية وتحديد الأولويات وتنسيق المساعدات الضرورية للمنكوبين»، موضحا ان الكارثة «آلمتنا بالقدر الذي آلمت أشقاءنا في المغرب».
ولفت الى انه تم التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المغربية من أجل تمويل عدد من المواد الاغاثية والسلع الأساسية والبطانيات «وقمنا بتوزيعها على المنكوبين والمتضررين الذين فقدوا منازلهم وأفرادا من أسرهم».
وقال الحساوي: عاينا في المناطق المتضررة حجم الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر في المباني والممتلكات والطرق ناهيك عن الخسائر في الأرواح، مؤكدا «أننا نضع امكانياتنا رهن إشارة الاشقاء للمساهمة في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار».

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