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التجارة تضبط سوقا مركزيا يتلاعب بصلاحية ومنشأ الأغذية

9/26/2023 11:33:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط أحد الأسواق المركزية في منطقة الشويخ الصناعية يقوم بتغيير تواريخ صلاحية وبلد منشأ المواد الغذائية مما يعتبر غشا تجاريا ويشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين.
وتم ضبط أصناف غذائية متنوعة ووصل إجمالي وزن المضبوطات إلى نحو 377 كيلوغراما معروضة للبيع بعد عملية رصد وتحقق قام بها فريق طوارئ الرقابة التجارية، فتم تحرير محضر ضبط، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

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