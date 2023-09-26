التجارة تضبط سوقا مركزيا يتلاعب بصلاحية ومنشأ الأغذية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط أحد الأسواق المركزية في منطقة الشويخ الصناعية يقوم بتغيير تواريخ صلاحية وبلد منشأ المواد الغذائية مما يعتبر غشا تجاريا ويشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين.
وتم ضبط أصناف غذائية متنوعة ووصل إجمالي وزن المضبوطات إلى نحو 377 كيلوغراما معروضة للبيع بعد عملية رصد وتحقق قام بها فريق طوارئ الرقابة التجارية، فتم تحرير محضر ضبط، وجار استكمال الإجراءات القانونية.
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