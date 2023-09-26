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المكراد التعاون مع قطاعات الدولة في موسم الأمطار

9/26/2023 11:33:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اطلع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، على خطة وجاهزية إدارة العمليات المركزية وباقي القطاعات بالقوة استعدادا لموسم الأمطار المقبل. وأكد الفريق المكراد، في بيان صحافي صادر عن «الإطفاء»، وضع هذه الخطة نصب أعينهم والتعاون مع باقي قطاعات الدولة خلال موسم الأمطار وتفعيل البرامج الزمنية التي تم إعدادها مسبقا للوصول إلى الأهداف المرجوة في حماية الأرواح والممتلكات. ونقل تحيات وشكر وتقدير رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لإخوانه وأبنائه منتسبي القوة، على رفع الجاهزية وجهودهم في التجهيز والإعداد المسبق لموسم الأمطار المقبل بما يحقق الأمن المجتمعي. كما اطلع الفريق المكراد من خلال غرفة قيادة الحوادث الكبرى، على آلية تنفيذ وتفعيل خطة الأمطار لهذا الموسم ومعدات الإنقاذ ومضخات السحب التي تم توزيعها على المناطق المحددة، ومن المتوقع حدوث ارتفاع مناسيب المياه فيها.

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