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وزير الخارجية بحث مع نظيره البريطاني تداعيات قرار المحكمة العراقية بشأن خور عبدالله

9/26/2023 11:33:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة جيمز كليفرلي.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن الاتصال تناول أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها ومسألة إلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008.
في سياق قريب، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع كل من سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر وسفير روسيا الاتحادية فلاديمير جيلتوف. وقالت «الخارجية»، في بيان لها أمس، إنه تم خلال اللقاءين بحث التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها.
من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ان العراق حريص على تجاوز الخلاف مع الكويت حول «خور عبدالله» وبذل الجهد لإيجاد حل لمسألة تنظيم الملاحة.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن السوداني جدد «التزام الحكومة العراقية بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وأكد حرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع الكويت، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في «خور عبدالله»، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي».

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