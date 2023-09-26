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وزير الخارجية عزى نظيره البحريني باستشهاد عدد من جنود قوة دفاع البحرين

9/26/2023 11:33:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين د.عبداللطيف الزياني أعرب خلاله عن أصدق تعازيه ومواساته لمملكة البحرين قيادة وشعبا باستشهاد الملازم أول مبارك ‏هاشل زايد الكبيسي والعريف يعقوب رحمت مولاي محمد من قوة دفاع البحرين، داعيا المولى العلي القدير أن يلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان. وعبر الشيخ سالم العبدالله، خلال الاتصال، عن صادق دعائه وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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