وزير الخارجية عزى نظيره البحريني باستشهاد عدد من جنود قوة دفاع البحرين
التاريخ
9/26/2023 11:33:21 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين د.عبداللطيف الزياني أعرب خلاله عن أصدق تعازيه ومواساته لمملكة البحرين قيادة وشعبا باستشهاد الملازم أول مبارك هاشل زايد الكبيسي والعريف يعقوب رحمت مولاي محمد من قوة دفاع البحرين، داعيا المولى العلي القدير أن يلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان. وعبر الشيخ سالم العبدالله، خلال الاتصال، عن صادق دعائه وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
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