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وفد من كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان زار كلية الدفاع الوطني لحلف شمال الأطلسي (NDC)

9/26/2023 11:33:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام وفد برئاسة آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة بالتكليف العميد الركن طيار فيصل الشمري بزيارة كلية الدفاع الوطني لحلف شمال الأطلسي استغرقت ثلاثة أيام. وقالت وزارة الدفاع إن الوفد اطلع خلال الزيارة على الهيكل التنظيمي للكلية والمناهج التعليمية لدورة الدفاع الوطني ودورة التعاون الإقليمي لحلف شمال الأطلسي. وأضافت أنه تمت أيضا مناقشة سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين كلية الدفاع الوطني لحلف الشمال الأطلسي وكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة وتنمية سبل التعاون بين الكليتين.
ولفتت إلى أنه يتم توجيه دعوة لكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة كل عام للانضمام إلى مؤتمر قادة الناتو الذي يعتبر منتدى للسلطات ذات المسؤوليات المماثلة في مجال التعليم الدفاعي العالي الذي يساعد على بناء التفاهم والوعي المتبادل وتطوير البرامج الأكاديمية والتقنيات التعليمية وتحديد المجالات التي يمكن لكليات الدفاع أن تتعاون فيها أو تدعم بعضها البعض.

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