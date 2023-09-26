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الخدمة المدنية يعتمد المرضية الإلكترونية من دون مراجعة المراكز الصحية

9/26/2023 11:33:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
صدر قرار رسمي من مجلس «الخدمة المدنية» باعتماد الإجازة المرضية الإلكترونية.
وجاء في القرار أن الإجازات المرضية التي لا تزيد مدتها على سبعة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز 60 يوما غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية أو المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة أو الممنوحة من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة الصحة بدون مراجعة الموظف للمراكز الصحية المشار إليها تكون في الحدود وهي:
- إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوما الأولى.
- إجازة بنصف راتب الخمسة عشر يوما الثانية.
- إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة.
- إجازة بدون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة.
وتضمن القرار ألا تزيد مدة الإجازة المرضية التي تمنح بدون مراجعة الموظف للمراكز الصحية من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة الصحة على 3 أيام في الشهر، ولا يترتب على منح هذه الإجازة بهذه الوسيلة زيادة أو تعديل في الحد الأقصى لمدد الإجازة أو نوع المرتب المقرر لكل مدة وفقا للوارد في هذا البند.
وأضاف القرار: «ويجوز الاستعاضة عن التقرير الطبي المعتمد بوسائل الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية»، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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