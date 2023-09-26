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السفارة الأوكرانية تعرب عن امتنانها لتبرع الكويت بمولدات كهربائية

9/26/2023 11:33:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت سفارة أوكرانيا لدى البلاد، عن بالغ امتنانها لتبرع الكويت بمولدات كهربائية لمواجهة تبعات أزمة انقطاع الكهرباء في أوكرانيا والتي يعاني منها السكان المدنيون.
وقالت السفارة في بيان تلقت (كونا) نسخه منه، إن المساعدات الإنسانية الكويتية للشعب الاوكراني تعكس التعاون المثمر بين جمعية الهلال الاحمر الكويتي واللجنة الدولية للصليب الاحمر وبعثاتها الإقليمية.
وأفادت بأن التبرع بمولدات كهربائية يعكس تضامن الشعبين الصديقين الكويتي والأوكراني، مشيرة الى انها المرة الثالثة التي تتلقى اوكرانيا مساعدات انسانية من الكويت بعد قيامها بتقديم مساعدات مالية وانسانية من خلال هيئات الامم المتحدة ذات الصلة. وأشادت السفارة بجهود الكويت الانسانية التي تبذلها لدعم أوكرانيا والتي تؤكد على مكانتها المتميزة في قيادة العمل الإنساني العالمي.

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