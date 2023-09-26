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الأهلي يعطل أعماله بمناسبة المولد النبوي

9/26/2023 11:33:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إغلاق أبوابه وجميع فروعه، يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 على أن يستأنف أعماله المعتادة اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر2023، باستثناء فرع الخيران الذي يستقبل العملاء خلال الأوقات الرسمية لمجمع الخيران مول من 10 صباحا إلى 10 مساء، وذلك بمناسبة عطلة عيد المولد النبوي الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأكد البنك جاهزيته التامة لخدمة العملاء عبر مختلف منصاته الرقمية على مدار الساعة خلال العطلة التي تشمل موقعه الإلكتروني eahli.com، وتطبيقه على الهواتف الذكية، وأجهزة السحب الآلي الخاصة به المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن مركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على الرقم 1899899.
وتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير، وسمو ولي العهد، والحكومة والشعب الكويتي وجميع المقيمين، بهذه المناسبة الكريمة.
ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.

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