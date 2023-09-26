التجاري يوفر خدماته خلال عطلة المولد النبوي

(MENAFN
- Al-Anbaa) بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف، أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال العطلة، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) على مدار الساعة، وفرع الخيران من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 11:00 مساء من الخميس إلى السبت، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء طوال فترة العطلة، عدا الجمعة من الساعة 4:00 عصرا إلى الساعة 10:00 مساء. كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمات الذاتية المتوافرة على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي بمدينة الكويت، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع السالمية، فرع الدائري السادس، فرع الفحيحيل مجمع أجيال، فرع شارع فهد السالم، وفرع الفروانية، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت.
ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية وهي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK mobile والموقع الإلكتروني إضافة إلى مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1 الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة.
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