Wednesday, 27 September 2023 07:32 GMT

التجاري يوفر خدماته خلال عطلة المولد النبوي

9/26/2023 11:33:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف، أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال العطلة، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) على مدار الساعة، وفرع الخيران من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 11:00 مساء من الخميس إلى السبت، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء طوال فترة العطلة، عدا الجمعة من الساعة 4:00 عصرا إلى الساعة 10:00 مساء. كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمات الذاتية المتوافرة على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي بمدينة الكويت، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع السالمية، فرع الدائري السادس، فرع الفحيحيل مجمع أجيال، فرع شارع فهد السالم، وفرع الفروانية، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت.
ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية وهي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK mobile والموقع الإلكتروني إضافة إلى مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1 الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة.

MENAFN26092023000130011022ID1107148396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث