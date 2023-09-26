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الشباب تنظم إدارة المرافق 22 أكتوبر

9/26/2023 11:33:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الهيئة العامة للشباب تنظيم برنامج «إدارة المرافق والأمن والسلامة والبيئة» الموسم الرابع للمهندسين الجدد اعتبارا من 22 أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر بالتعاون جامعة الكويت، وذلك لتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.
وقال نائب المدير العام لقطاع المشاريع الشبابية بالتكليف ناصر الشيخ في تصريح صحافي أمس، إن البرنامج يهدف إلى إعداد الكوادر الوطنية في مهنة الهندسة وتأهيلهم بشكل احترافي من خلال مناهج علمية يشرف عليها خبراء متخصصون في إدارة المرافق والأمن والسلامة والبيئة.
وأضاف الشيخ أن البرنامج يسعى إلى توفير مسار مهني للشباب المتدرب وهو مطلوب في سوق العمل المحلي للقطاع الخاص، موضحا أن البرنامج يشمل قسمين نظري وميداني بالإضافة إلى دورات تدريبية مكثفة لضمان حصول الشباب على فرص وظيفية للعمل في القطاع الخاص، مؤكدا أهمية تطوير مهارات الشباب في مجالات إدارة المرافق المختلفة والمهمة في سوق العمل، داعيا الراغبين في المشاركة بالبرنامج إلى التسجيل بالموقع الإلكتروني للهيئة.

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