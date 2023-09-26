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النصرالله مواكبة التطور العالمي لتحقيق التنمية

9/26/2023 11:33:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية الرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة الكويتية الشيخ خالد العبدالله وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، انطلقت فعاليات ملتقى العلاقات العامة الرقمية «آفاق وتوقعات» والذي تنظمه الجمعية على مدار 5 أيام.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله أن العالم يتطور بسرعة وعلينا أن نواكب التطور العالمي للدفع بعجلة التنمية، لافتا إلى أن الجمعية تقوم بواجبها الوطني في تأهيل وتطوير كوادر وطنية من العاملين في مجال العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي.
وأضاف النصرالله ان العالم يشهد تحولا تكنولوجيا سريعا ومن يقف مكانه لن يلحق بركب التطور ولن يكون موجودا على خارطة العالم المتقدم، ومن هذا المنطلق نعمل جاهدين لصقل خبرات العاملين في هذا المجال، فملتقى العلاقات العامة شعلة أمل نطلقها في الأرجاء ربما تنير ولو دربا من دروب الحياة، مؤكدا أن العلاقات العامة مهنة الابتكار والإبداع.
وثمن جهود القطاعين العام والخاص والجهات المشاركة في الملتقى الذين يساهمون في وضع لبنة في بناء التطوير، وخص بالذكر وزارة الإعلام وبنك وربة وشركة زين وبنك بوبيان ومجموعة الساير القابضة ومستشفى السيف ومجموعة الخليج للتأمين، معبرا عن شكره لجامعة الخليج لاستضافتها الملتقى، كما شكر جريدة «الأنباء» على دعمها المتواصل للجمعية.
من جهته، قال أمين سر الجمعية محمد الياسين ان فعاليات الملتقى تشهد حضورا قويا، مشيرا إلى أن عدد من الجهات أوصت موظفيها بحضور الدورات التدريبية للملتقى، حيث يحاضر فيها أكاديميون متخصصون وخبراء، مشيرا الى أن الملتقى يتناول آخر مستجدات وتحديات المهنة. وأشاد الياسين بدور الجهات الداعمة والمشاركة، مطالبا ديوان الخدمة المدنية باعتماد جمعية العلاقات العامة كجهة متخصصة في تدريب العاملين في مجال العلاقات العامة مثل جمعيات النفع العام المهنية.
وخلال ورشة «إدارة الأزمات الإعلامية» اعتبر الإعلامي يوسف كاظم أن إدارة الأزمات بشكل عام تعتمد على وضع السيناريوهات المحتملة قبيل اندلاع ووقوع الأزمة، لأن الأساس هو التحسب لنشوء أزمة قبل حدوثها وليس انتظار حدوثها للتعامل معها، وهذا الأمر يحد من الخسائر او الضرر الذي قد يؤثر بشكل خطر على سمعة وصورة المؤسسة أمام الجمهور والعملاء.

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