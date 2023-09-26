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انطلاق مستقبلهم أمانة لمساعدة الطلبة الجمعة

9/26/2023 11:33:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
أعلن اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة حملة «مستقبلهم أمانة» يوم الجمعة المقبل من بعد صلاة الجمعة حتى الرابعة والنصف عصرا في بث حي من خلال قناة «إثراء»، بعدها تستمر لمدة 5 أيام، بهدف جمع التبرعات لدعم الطلبة المعسرين وغير القادرين على سداد الرسوم الدراسية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن انطلاق الحملة في مقر اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية بحضور عدد من ممثلي المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية. وقال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د.ناصر العجمي إن الرقم المستهدف للحملة 750 ألف دينار، توزع على 3 آلاف طالب وتأتي لتعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وأضاف العجمي أن آلية سداد المصروفات للطلاب المعسرين تتم عبر تحديد المستحقين للدعم حسب الشروط المذكورة، وطلب كشوف حساب من المدارس حسب الأسماء المستحقة للدعم، ثم يتم سداد المصروفات مباشرة.
من جانبه، أكد عضو اتحاد المدارس الخاصة نوري الداود أن من ضروريات استقرار التعليم هو الحفاظ على الدوام المستمر للطالب وعدم انقطاعه لأي سبب من الأسباب، مضيفا أن ذلك ما تنشده المبادرة.

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