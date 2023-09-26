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خالد مهدي ضمان حصول أجيال المستقبل على وظائف لائقة مع التحول للاقتصاد الأخضر

9/26/2023 11:33:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، وبالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، أمس ورشة عمل بعنوان «دعم الانتقال العادل في الكويت.. وظائف لائقة لمستقبل مستدام».
استهلت الورشة بكلمة للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أشار فيها إلى أن الفعالية تهدف إلى مناقشة أهمية الانتقال العادل ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب على ظاهرة التغيير المناخي، مبينا أن هذه الفعالية ستركز أيضا على رفع مستوى الوعي بين الجمهور حول الموضوع وإبراز مدى تعاون الجهات المعنية في الكويت للوصول إلى الانتقال العادل مع مراعاة حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.
وأكد مهدي أن العالم يشهد تحركات جادة وملموسة فيما يتعلق بعملية التحول العادل بشأن إمدادات الطاقة العالمية نحو مصادر طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية فيما يصب في مصلحة وقف ظاهرة التغير المناخي، مبينا أن السياسات العامة في الكويت تحاكي اتجاه العالم لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال إنشاء مجموعة من المشاريع أهمها الوقود البيئي ومصفاة الزور ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع. وأضاف: أن جهود الدولة خططت لتنويع مصادر الطاقة عبر تبني حلول الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال وبناء وتطوير مصافي تكرير النفط لإنتاج الوقود البيئي النظيف لضمان استدامة إمدادات الطاقة للأجيال القادمة وتبني استراتيجية وطنية لتخفيض الكربون حتى عام 2050، موضحا أن الانتقال العادل سيكون نهجا على مستوى العالم تجاه تغير المناخ، ومؤكدا اهمية الحصول على وظائف لائقة في ظل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
بدورها، قالت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعينة لدى الكويت آن كويستينن: الحوار لا يسلط الضوء على الضرورة الملحة لمواجهة تحديات تغير المناخ وضمان مستقبل مشرق للأجيال الشابة فحسب، بل يؤكد أيضا على روح التعاون اللازم من أجل تحقيق ذلك، وقبل انعقاد الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في نوفمبر المقبل، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون مع الكويت ومنظمة العمل الدولية والشركاء الآخرين.

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