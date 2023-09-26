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منتدى الإعلام العربي يختار الرميحي شخصية العام الإعلامية

9/26/2023 11:33:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن منتدى الإعلام العربي في دورته الـ 21 أمس اختيار الإعلامي والأكاديمي الكويتي د.محمد الرميحي شخصية العام الإعلامية.
جاء ذلك في حفل انطلاق أعمال الدورة الـ 21 للمنتدى المقام تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكتاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم. وشهد افتتاح المنتدى حفل توزيع جوائز الإعلام العربي وتكريم الفائزين، وأبرزهم د.الرميحي.
وأعرب د.الرميحي لـ «كونا»، عقب تكريمه، عن سعادته بهذه الجائزة، مهديا إياها إلى كل الإعلاميين الكويتيين «الذين بذلوا جهودا كبيرة ولفترة طويلة في العمل الإعلامي الكويتي المميز والمعروف بأنه سباق دائما وإعلام حر ومتطور».

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