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العبيدلي مستمرون في مطالبنا حتى تعود جميع حقوق ومستحقات موظفي نفط الخليج

9/26/2023 11:33:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
نفذت نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج اعتصاما بمقر اتحاد عمال البترول بالأحمدي مساء امس الأول رفضا لما وصفته بالانتقاص من حقوق العمال.
وأعلن رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الخليج محمد العبيدلي «رفض النقابة القاطع الانتقاص من حقوق موظفي نفط الخليج وخاصة موظفي العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة». وأشار العبيدلي خلال الاعتصام إلى ان موظفي العمليات المشتركة يظلون في البحر 6 أيام متواصلة ودوام عمل على مدى 12 ساعة يوميا، بينما يتم إلغاء بدل الطريق وبدل العمل الإضافي لهم بالرغم من وجود أحكام قضائية تحكم هذا الموضوع.
كما أوضح العبيدلي ان بعض موظفي الشركة في منصات الحفر في الوفرة ليسوا ضمن الأعمال الشاقة وتم إلغاء بدل الطريق عنهم - بأثر رجعي - بالرغم من وجود اتفاقية مع النقابة بهذا الشأن منذ عام 2012.
وأكد العبيدلي ان وقفة النقابة والعمال التي جرت امس الأول جاءت بعد تدرج في المطالب وشرح لما يتعرض له العمال وذلك خلال المفاوضات ولكن دون جدوى.
وتابع قائلا: «هدفنا اليوم هو تجمع راق لإيصال رسالة بأننا مستمرون حتى تعود جميع حقوق ومستحقات العمال».
من جانبه، أعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد مشعان العتيبي دعم مطالب العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج والتي تبنتها النقابة وأنها تتابع عن كثب مجريات الأمور ولديها قنوات تواصل مع مؤسسة البترول الكويتية ووزير النفط لنزع فتيل الأزمة فيما بين النقابة وإدارة الشركة.
وطالب العتيبي إدارة الشركة بفتح قنوات التفاوض والتعاون مع النقابة ومنح العاملين كامل حقوقهم وإعادة ما تم خصمه بمخالفة اللوائح من رواتب العاملين إلى أصحابها كونها من الحقوق المثبتة لائحيا، وذلك لما يتمتع به موظفو العمليات المشتركة في الوفرة والخفجي من طبيعة عمل خاصة بمزايا العاملين.
وتابع رئيس اتحاد عمال البترول: «لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه أي إجراء يضر بمصالح العاملين وسوف نسعى بكل الاتجاهات لاستعادة الحقوق لما أوكل إلينا من مهام في الدفاع عن حقوق عمال القطاع النفطي وفق الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية.
من ناحيته، شدد رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عباس عوض على تضامن نقابة نفط الكويت الكامل مع نقابة وعمال شركة نفط الخليج.
وتابع عباس عوض قائلا: «لن نقبل بأي تجاوز على حقوق العاملين ولو بـ «فلس».
وأكد ان حقوق العمال في القطاع النفطي ككل خط أحمر ولن نقبل المساس بها.
وطالب عوض إدارة نفط الخليج بإعادة حقوق العمال واحترام الأحكام القضائية والاتفاقيات الموقعة مع النقابة.

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