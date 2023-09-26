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وزير الدفاع عزى نظيره البحريني وقائد دفاع البحرين باستشهاد منتسبي القوة بالتحالف العربي

9/26/2023 11:33:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تعزية إلى وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الشقيقة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد عدد من منتسبي قوة دفاع البحرين خلال تأديتهم لواجبهم الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».
وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، إن الشيخ أحمد الفهد ابتهل في برقيته إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن سبحانه بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.
كذلك، بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تعزية إلى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد عدد من منتسبي القوة خلال تأديتهم لواجبهم الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».
وقالت وزارة الدفاع، في بيان صحافي أمس، إن الشيخ أحمد الفهد ابتهل إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن سبحانه بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.

MENAFN26092023000130011022ID1107148389

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