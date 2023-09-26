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التعليم: التعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز من خلال المديريات

9/26/2023 11:27:02 PM
(MENAFN- Youm7) تتعاقد المديريات التعليمية مع معلمين للعمل بالحصة لسد العجز فى التخصصات المطلوبة استعدادا للعام الدراسي الجديد، حيث وجهت الوزارة بالتعاقد مع معلمين لسد العجز، بالإضافة إلى الاستعانة بخريجات كليات التربية اللاتى يؤدين الخدمة العامة فى المدارس لسد العجز فى المدارس، حيث تتعاقد المديريات للعمل بالحصة مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة.



وتسلمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسماء المعلمين الجدد بعد انتهاء مرحلة الاختبارات البدنية التى عقدت فى إحدى الجهات، وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعاقد مع المعلمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات البدنية بنجاح، حيث من المقرر أن يتم إرسال أسماء المعلمين المقرر التعاقد معهم بعد انتهاء كافة الإجراءات من الجهات المختلفة، وسوف ترسل الوزارة كشوفا بأسماء المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم إلى المديريات التعليمية والإدارات لإنهاء إجراءات التعاقد خلال الفترة المقبلة، للمساهمة فى سد العجز بالتخصصات المطلوبة مع انطلاق العام الدراسى الجديد وخاصة فى رياض الأطفال.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.







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