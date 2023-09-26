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استئناف رحلات الطيران المباشرة بين بغداد وموسكو.. السبت المقبل

9/26/2023 11:26:59 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الخطوط الجوية العراقية، استئناف رحلات الطيران المباشرة بين العاصمة العراقية بغداد، والعاصمة الروسية موسكو ابتداءً من السبت المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان الخطوط الجوية العراقية: "أنه سيتم استئناف الرحلات المباشرة بين بغداد وموسكو، ابتداءً من يوم السبت المقبل 30 سبتمبر وبواقع رحلتين أسبوعياً".



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