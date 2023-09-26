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المبعوث الأممى لليمن يُدين الهجوم الحوثى على الحدود السعودية

9/26/2023 11:26:59 PM
(MENAFN- Youm7) أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج،الهجوم الحوثى الذي أودى بحياة اثنين من القوات البحرينية على الحدود الجنوبية للسعودية، مقدماً تعازيه لمملكة البحرين، ومعرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأعرب جروندبرج في بيان، نشرته البعثة عبر موقعها الرسمي، عن قلقه إزاء استمرار التوترات العسكرية على الحدود اليمنية وعدة جبهات في اليمن خلال الأشهر الماضية، وأسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وقال المبعوث الأممي، إن أي تجدد للتصعيد العسكري يُمكن أن يجر اليمن مجدداً إلى دائرة من العنف وأن يُقوّض جهود السلام الجارية. كما أن استمرار اندلاع القتال يُبرهن على هشاشة الوضع في اليمن".

وأضاف: "تواصلنا مع الجميع للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، واستخدام الحوار لحل الخلافات ولتخفيف التوترات العسكرية".

وحذّر جروندبرج من أن "بناء الحد الأدنى من الثقة المطلوبة للحوار البنّاء يتطلب جهداً كبيراً، ولكن تسهل خسارته"، مشدداً على الحاجة إلى "اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع".


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