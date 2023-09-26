العراق يجدد التزامه بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار

MENAFN - Youm7) جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام حكومته بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وحرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي.

وقال إن "مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية، بعيداً عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ذلك جاء خلال ترؤس السوداني اجتماع مجلس الوزراء العراقي اليوم حيث أبدى خلال الاجتماع ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظراً لما يمتلكه الجانبان، العراقي والكويتي، من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل، واحتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق.

وأضافت أن مجلس الوزراء العراقي بحث أيضا تطورات الأوضاع في العراق، ومتابعة تنفيذ الملفات المتعلقة بمختلف القضايا على المستوى الوطني، وسير تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها".

وأصدر مجلس الوزراء العراقي ، الثلاثاء، جملة من القرارات خلال جلسته الاعتيادية التاسعة والثلاثين، كما تطرق الاجتماع لمشاركة العراق باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك، واللقاءات التي عقدت على هامش هذه المشاركة مع عدد من قادة ورؤساء الدول، والمنظمات الدولية والعالمية، وما تمخض عن هذه اللقاءات من تفاهمات واتفاقات وبيانات مشتركة، تغذي مسار التعاون الدولي للعراق، وتعزز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة.



