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كشف دلالة لأحد عناصر داعش نفذ عمليات ضد القوات العراقية

9/26/2023 11:26:59 PM
(MENAFN- Youm7) نشر جهاز الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء 26 سبتمبر، كشف دلالة (تمثيل مسرح الجريمة) لأحد عناصر تنظيم "داعش" ممن شاركوا في عمليات "إرهابية" ضد قوات الأمن العراقية.

وقال "الإرهابي" خلال كشف الدلالة: "كنا في إحدى العمليات نقتحم نقطة عسكرية في
الصحراء
وقتلنا فيها 15 جنديا عراقيا".

وأضاف: "في عملية أخرى كنت أزرع
العبوات الناسفة، وسلمت 10 عبوات كبيرة كانت معدّة للتفجير وزُرعت في الشارع لمنع تقدم الجيش العراقي".
 وتابع: "سمعت أن هذه العبوات انفجرت على عائلة معلم يدعى علي وقتلت 4 منهم".


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