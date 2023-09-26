ما هى أهم العلامات الدالة على نضج محصول الموز؟

(MENAFN
- Youm7) محصول الموز واحد من أهم الحاصلات الزراعية ، التى تحظى بقبول وقدرات تسويقية جيدة جدًا، سواء على صعيد التصدير إلى المنافذ الخارجية أو الأسواق المحلية، وهى المسألة التي تحتم على المزارعين الالتزام بالقواعد والاشتراطات المعتمدة لتطبيق معاملات الجمع والحصاد.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم العلامات الدالة على اكتمال نضج محصول الموز:
1- التحول اللوني من الأخضر الداكن إلى الأخضر الفاتح
2- تقارب الكفوف واندماج السوباطة.
3- استدارة الأصابع .
4- لا يجوز القطف قبل الوصول إلى 75% من نسبة الاستدارة المتعارف عليه.
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