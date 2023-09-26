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ما هى أهم العلامات الدالة على نضج محصول الموز؟

9/26/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Youm7) محصول الموز واحد من أهم الحاصلات الزراعية ، التى تحظى بقبول وقدرات تسويقية جيدة جدًا، سواء على صعيد التصدير إلى المنافذ الخارجية أو الأسواق المحلية، وهى المسألة التي تحتم على المزارعين الالتزام بالقواعد والاشتراطات المعتمدة لتطبيق معاملات الجمع والحصاد.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم العلامات الدالة على اكتمال نضج محصول الموز:

‎1- التحول اللوني من الأخضر الداكن إلى الأخضر الفاتح

‎2- تقارب الكفوف واندماج السوباطة.
‎3- استدارة الأصابع .
‎4- لا يجوز القطف قبل الوصول إلى 75% من نسبة الاستدارة المتعارف عليه.



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