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تعرف على إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد فى 6 خطوات

9/26/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Youm7) حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في 6 خطوات، إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك على النحو التالي:



1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.

6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.



وأوضحت الشركة المستندات المطلوبة لتركيب عداد جديد بدلاً من العداد المفقود على النحو التالي:

1- طلب من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- صورة آخر فاتورة استهلاك.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكتروني للعميل.







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