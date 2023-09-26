الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد الصليب

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد الصليب
التاريخ
9/26/2023 11:26:56 PM
(MENAFN
- Youm7) تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصليب اليوم الأربعاء، حيث يعتبر أحد الأعياد السيدية الصغرى، ويستمر لمدة 3 أيام، ويأتى تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة، حسب الاعتقاد المسيحى.
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