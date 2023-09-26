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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد الصليب

9/26/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصليب اليوم الأربعاء، حيث يعتبر أحد الأعياد السيدية الصغرى، ويستمر لمدة 3 أيام، ويأتى تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتى رفعته على جبل الجلجلة وبنت فوقه كنيسة القيامة، حسب الاعتقاد المسيحى.


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