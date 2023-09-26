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معرض أهلا مدارس بفيصل يستقبل الجمهور للأسبوع الثانى

9/26/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Youm7) يستقبل معرض " أهلا مدارس " بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، الجمهور للأسبوع الثانى حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30 % بجانب أيضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة



وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد
أن هذا المعرض بمنطقة فيصل، هو أحد خمسة معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلاً مدارس 2023" وذلك خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2023، تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، ومول أكتوبر، وفيصل، لافتاً إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.



وأضاف الوزير أن معرض "أهلاً مدارس 2023" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م2، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م2 ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها، مشيراً إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.



كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
قد أفتتح
معرض أهلا مدارس " بشارع فيصل بمحافظة الجيزة
مساء الأسبوع
الماضي







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