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وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تعزيز السلام الدائم وممارسة التعددية بشكل فعال

9/26/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) دعا وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، الثلاثاء إلى بذل الجهود لتعزيز السلام الدائم وممارسة تعددية حقيقية بشكل فعال.



وأكد وانج - في مؤتمر صحفي حول كتاب أبيض بعنوان "مجتمع مصير مشترك عالمي: مقترحات الصين وإجراءاتها" - ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى وسلامة أراضيها واحترام المصالح الأساسية والشواغل الكبرى لاسيما مسارات التنمية والأنظمة الاجتماعية التي اختارتها جميع شعوب العالم بشكل مستقل، وكذلك ضرورة أن تشرع الدول في مسار جديد في العلاقات بين الدول قائم على الاتصال وعدم المواجهة والشراكة وليس التحالفات، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وقال وانج إن بلاده تلعب دورا متزايد الأهمية في الحوكمة العالمية، لافتا إلى أن الدبلوماسية متعددة الأطراف تعد طريقة مهمة للصين من أجل المشاركة في الحوكمة العالمية وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك عالمي، داعيا إلى ضخ مزيد من الثقة في التنمية المشتركة من خلال التركيز على توجيه المسار الصحيح للعولمة والمحافظة عليه.



وأكد وزير الخارجية الصيني ضرورة معارضة الدول لقطع سلاسل الإمداد وبناء "ساحة صغيرة وسياج مرتفع"، ومقاومة العقوبات الأحادية، داعيا إلى بناء نظام من القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية العادلة والمنطقية والشفافة، منوها بأن بلاده ستستضيف منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي في أكتوبر المقبل، وأنها مستعدة لاغتنام تلك الفرصة للعمل مع جميع الأطراف لتحقيق التنمية والتعاون بشكل مشترك.







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