مستشار الرئيس الأوكرانى الأسبق: كييف فى طريقها للاستسلام

MENAFN - Youm7) صرح أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على مواصلة العمليات العسكرية دون دعم أمريكي وستضطر إلى الاستسلام.وقال سوسكين على مدونته على "يوتيوب": "إذا توقف تمويل للقوات المسلحة الأوكرانية من الولايات المتحدة، فعندهاسيتعين على أوكرانيا التوقيع على الاستسلام، لأنه لن يكون هناك ما يمكن القتال به".

ووفقا لسوسكين، فإن مثل هذا السيناريو ممكن تماما، لأن الكونجرس الأمريكي لم يوافق بعد على حزمة مساعدات جديدة لسلطات كييف بسبب الخلافات القائمة.

وأشار سوسكين إلى أنه ينبغي لفلاديمير زيلينسكي أن يفكر في اتخاذ قرارات جدية، بما في ذلك رفع الأحكام العرفية، لأنه دون الأسلحة والمال، لا تستطيع القوات الأوكرانية التقدم ببساطة.وقال: "الوضع أصبح مأساويا بالفعل في هذا الصدد".وفي وقت سابق، أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة لديها أموال كافية للإمدادات العسكرية لأوكرانيا، لعدة أسابيع أخرى، وقد تتأثر المساعدة الإضافية دون قرار من الكونجرس.وفي الأسبوع الماضي، رفض رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي ضمان رئيس أوكرانيا تخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 24 مليار دولار.