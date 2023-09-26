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الصين تدعو الدول المعنية إلى التعاون مع روسيا للتحقيق فى قضية السيل الشمالى

9/26/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Youm7) دعا نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى، الدول المعنية إلى التعاون مع روسيا للتحقيق في ملابسات تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

وقال قنغ شوانغ: "روسيا هي أحد الأطراف الرئيسية، ونحث الدول المعنية على التواصل والتعاون بشكل فعال مع موسكو، بدلا من الرفض".

هذا وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، أنه
تم تكليف ألمانيا والدنمارك والسويد بحماية الولايات المتحدة
فيما يتعلق بالوضع حول تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

ورفضت الدنمارك
ليس فقط إجراء تحقيق مشترك مع موسكو في تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، بل وتلبية معظم طلبات المساعدة القانونية في هذه القضية أيضا.

وتعرض خطا أنابيب
"السيل الشمالي"
في نهاية سبتمبر 2022، لانفجارات قوية، ولم تستبعد
ألمانيا والدنمارك والسويد
وقوع أعمال تخريبية مستهدفة.

ونشر هيرش، تحقيقا في 8 فبرايرالماضي، ذكر فيه نقلا عن مصادره أنه تم زرع عبوات ناسفة في أسفل خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022، من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من المتخصصين النرويجيين تحت غطاء مناورة "بالتوبس".


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