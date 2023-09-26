مسؤول أوكرانى: زيارة زيلينسكى لأمريكا سيكون لها تأثير إيجابى على قرار تمويل كييف

وأضاف إيهور ــ خلال مؤتمر صحفي في نيويورك - وفق ما نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية الثلاثاء - إنه سيكون لزيارة الرئيس زيلينسكي تأثير إيجابي على التمويل المستقبلي لأوكرانيا.. لدينا بالفعل مثال إيجابي من العام الماضي، عندما قام رئيس أوكرانيا بزيارة مفاجئة، وبعد ذلك كان التصويت على (المساعدات) إيجابيا ويمكننا القول إن هذا العام، الذي لا يقل صعوبة بالنسبة لأوكرانيا والولايات المتحدة والعالم، سيكون إيجابيا".

وخلال زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة، أتيحت الفرصة لرئيس أوكرانيا للتحدث شخصيا مع قيادة الكونجرس ورئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان من كلا الحزبين حول الأسلحة والمخصصات المالية المناسبة والدعم السياسي من الولايات المتحدة والضمانات الأمنية.

جدير بالذكر أن زيلينسكي زار الولايات المتحدة في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري ووقعت أوكرانيا والولايات المتحدة مذكرات تعاون في قطاع الدفاع والصناعة.



