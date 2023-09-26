كندا لم تتلق طلبا من بولندا لتسليم النازى الأوكرانى العجوز

MENAFN - Youm7) لم يتلق وزير العدل والمدعي العام الكندى عارف فيرانى، طلبا لتسليم النازى الأوكرانى ياروسلاف هونكا، الذي دعى إلى البرلمان الكندى، ولا يمكنه التعليق على اقتراح وزير التعليم البولندى.

وقالت الوكالة في بيان "أبلغ وزير العدل والمدعي العام الكندى عارف فيرانى الصحفيين الثلاثاء أنه لا يستطيع التعليق على تصرفات وزير التعليم البولندي تشيرنيك لأنه لم يتلق منه أي طلب لتسليم هونكا".

وأكد أنه لم يتواصل معه أحد من السلطات البولندية بهذا الخصوص حتى الآن.

وصرح سفير بولندا في أوتاوا فيتولد دزيلسكى، إن بلاده لن تقبل أبدا

بمحاولات تبييض سمعة النازيين

وتطالب باعتذار عن دعوة النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا إلى مجلس العموم الكندي.

وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "جاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية،

لحضور جلسة البرلمان

المكرسة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

تم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وأكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتصفيق.

واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "جاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب

فظائع ضد اليهود

والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.