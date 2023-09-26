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موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى فى بطولة الكونفدرالية

9/26/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو لخوض مباراة إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى بعدما أغلق الفارس الابيض صفحة مباراة المقاولون العرب بدوري نايل، التى أقيمت مساء أمس الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثانية للمسابقة وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.



وتأهل الزمالك إلى بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري في الموسم الماضي.



موعد مباراة الزمالك و ارتا سولار بالكونفدرالية



يستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأرتا سولار .



الزمالك خسر أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. واستقبل الزمالك الهدفين في الشوط الثاني، بعدما كان مسيطرًا بشكل كبير على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع أكثر من هدف حقيقي.



وسجل هدفى مباراة الزمالك وأرتا سولار، جابريل دادزي الهدف الأول بالدقيقة 55 ثم دواليه محمود البيه الهدف الثاني في الدقيقة 60.



وخسر الزمالك لأول مرة في تاريخه بالبطولات الإفريقية أمام نادي من جيبوتي، عقب سقوطه بثنائية دون رد أمام أرتا سولار.



سيناريوهات تأهل الزمالك فى الكونفدرالية



ويحتاج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للفوز على أرتا سولار بنتيجة 3-0 للتأهل مباشرة لدور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية، بينما الفوز 2-0 يقود الفريقين لركلات الجزاء، وحال استقبل الفارس الأبيض أهداف سيحتاج للفوز بفارق 3 أهداف لعبور بطل جيبوتي.







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