منتخب السيدات للصالات يواصل معسكره المغلق استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

(MENAFN
- Youm7) يواصل منتخب سيدات مصر للصالات، بقيادة المدير الفني نادر رشاد، معسكره المغلق الذي انطلق امس الثلاثاء، استعدادا للمشاركة فى تصفيات أفريقيا، المؤهلة لكأس العالم لسيدات الصالات في نسختها الأولى.
ويبحث الجهاز الفني بقيادة نادر رشاد، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية "صالات" عن إقامة وديات للمنتخب، بعدما تقدم في السابق بمقترح لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بإقامة دوري كرة القدم النسائية "صالات"، أسوة بالدوري الممتاز للرجال "صالات" من أجل توسيع قاعدة الممارسة للعبة.
وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قد قرر في مايو الماضي، تعيين نادر رشاد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة الصالات رجال الأسبق، مديرا فنيا لمنتخب مصر الصالات لكرة القدم النسائية، خلفا للمدير الفني السابق عبد الفتاح عباس.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن إقامة أول كأس عالم للسيدات لكرة الصالات، إلى جانب كأس عالم للأندية لكرة القدم سيدات في الموسم المقبل.
وحرصت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، فى التواصل الدائم مع الجهاز الفني والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، لتسهيل مهام المنتخب والاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.
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