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منتخب السيدات للصالات يواصل معسكره المغلق استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

9/26/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل منتخب سيدات مصر للصالات، بقيادة المدير الفني نادر رشاد، معسكره المغلق الذي انطلق امس الثلاثاء، استعدادا للمشاركة فى تصفيات أفريقيا، المؤهلة لكأس العالم لسيدات الصالات في نسختها الأولى.



ويبحث الجهاز الفني بقيادة نادر رشاد، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية "صالات" عن إقامة وديات للمنتخب، بعدما تقدم في السابق بمقترح لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بإقامة دوري كرة القدم النسائية "صالات"، أسوة بالدوري الممتاز للرجال "صالات" من أجل توسيع قاعدة الممارسة للعبة.



وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قد قرر في مايو الماضي، تعيين نادر رشاد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة الصالات رجال الأسبق، مديرا فنيا لمنتخب مصر الصالات لكرة القدم النسائية، خلفا للمدير الفني السابق عبد الفتاح عباس.



يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن إقامة أول كأس عالم للسيدات لكرة الصالات، إلى جانب كأس عالم للأندية لكرة القدم سيدات في الموسم المقبل.



وحرصت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، فى التواصل الدائم مع الجهاز الفني والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، لتسهيل مهام المنتخب والاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.







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