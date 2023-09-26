الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمباراة العودة أمام سان جورج

(MENAFN
- Youm7) يستأنف
فريق
الاهلي
تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، ضمن برنامج التحضير لخوض مباراته ضد سانت جورج الإثيوبي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يختتم استعداداته للمباراة مساء غدا الخميس ويدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لموقعة الغد.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سانت جورج في موقعة الذهاب يوم الأحد الماضي، حيث سيطر المارد الاحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنه اكتفى بثلاثية نظيفة ، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.
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