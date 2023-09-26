الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمباراة العودة أمام سان جورج

MENAFN - Youm7) يستأنففريقالاهليتدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، ضمن برنامج التحضير لخوض مباراته ضد سانت جورج الإثيوبي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يختتم استعداداته للمباراة مساء غدا الخميس ويدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لموقعة الغد.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سانت جورج في موقعة الذهاب يوم الأحد الماضي، حيث سيطر المارد الاحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنه اكتفى بثلاثية نظيفة ، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.



