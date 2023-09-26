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موعد مباريات اليوم الأربعاء 27 / 9 / 2023 فى دورى نايل

9/26/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Youm7) تستكمل مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى نايل بمواجهتين بين إنبى وطلائع الجيش، والجونة مع زد أف سى، بينما تم تأجيل مباراة الأهلى وسيراميكا لانشغال الأهلى بمباريات دورى أبطال أفريقيا.



موعد مباراة إنبى وطلائع الجيش



يستقبل فريق إنبى فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش على استاد بتروسبورت، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط إنبى أمام الداخلية بهدف نظيف فى الجولة الأولى، بينما حقق الطلائع فوزا مهما على البنك الأهلى بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

ويسعى تامر مصطفى، المدير
الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لتصحيح الأخطاء واستعادة التوازن بعد السقوط أمام الداخلية، متسلحا بعودة أحمد أمين "قفة" مهاجم الفريق البترولى بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين ومنعته من المشاركة في مباراة الداخلية وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدف نظيف.



فى المقابل، اطمأن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على جاهزية الثلاثى محمد حمدى زكى وعمرو طارق والتونسى حسام بن دقدوق لاعبى الفريق لمواجهة إنبى، بعد مشاركتهم فى ودية الفيوم التى فاز بها الفريق بعد مواجهة البنك الأهلى.



موعد مباراة الجونة وزد



يواجه فريق الجونة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق زد على استاد خالد بشارة فى الغردقة، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث تعادل الجونة مع سموحة بهدف لمثله فى الجولة الأولى، فيما حقق زد فوزا تاريخيا أمام الإسماعيلى بهدف نظيف فى نفس الجولة.

يأمل علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة، فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى تحقيق الانتصار الأول والثلاث نقاط، متسلحا بالحالة المعنوية للاعبى الجونة بعد خطف نقظة فى الثوانى الأخيرة أمام سموحة، وحذر من خطورة لاعبى زد الذين يتسمون بالمهارة

والسرعة.



فى المقابل، يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى زد، لمواصلة قيادة الفريق لتحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد نقاط الإسماعيلى، معولا على الحالة المعنوية المرتفعة التى يعيشها اللاعبون بعد الفوز على الدراويش، ويأمل فى وصول اللاعبين للتجانس الكبير بعد التعاقد مع 22 لاعبا جديدا.











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