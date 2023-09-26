موعد مباريات اليوم الأربعاء 27 / 9 / 2023 فى دورى نايل

(MENAFN
- Youm7) تستكمل مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى نايل بمواجهتين بين إنبى وطلائع الجيش، والجونة مع زد أف سى، بينما تم تأجيل مباراة الأهلى وسيراميكا لانشغال الأهلى بمباريات دورى أبطال أفريقيا.
موعد مباراة إنبى وطلائع الجيش
يستقبل فريق إنبى فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش على استاد بتروسبورت، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث سقط إنبى أمام الداخلية بهدف نظيف فى الجولة الأولى، بينما حقق الطلائع فوزا مهما على البنك الأهلى بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.
ويسعى تامر مصطفى، المدير
الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لتصحيح الأخطاء واستعادة التوازن بعد السقوط أمام الداخلية، متسلحا بعودة أحمد أمين "قفة" مهاجم الفريق البترولى بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين ومنعته من المشاركة في مباراة الداخلية وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدف نظيف.
فى المقابل، اطمأن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على جاهزية الثلاثى محمد حمدى زكى وعمرو طارق والتونسى حسام بن دقدوق لاعبى الفريق لمواجهة إنبى، بعد مشاركتهم فى ودية الفيوم التى فاز بها الفريق بعد مواجهة البنك الأهلى.
موعد مباراة الجونة وزد
يواجه فريق الجونة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق زد على استاد خالد بشارة فى الغردقة، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث تعادل الجونة مع سموحة بهدف لمثله فى الجولة الأولى، فيما حقق زد فوزا تاريخيا أمام الإسماعيلى بهدف نظيف فى نفس الجولة.
يأمل علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة، فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى تحقيق الانتصار الأول والثلاث نقاط، متسلحا بالحالة المعنوية للاعبى الجونة بعد خطف نقظة فى الثوانى الأخيرة أمام سموحة، وحذر من خطورة لاعبى زد الذين يتسمون بالمهارة
والسرعة.
فى المقابل، يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى زد، لمواصلة قيادة الفريق لتحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد نقاط الإسماعيلى، معولا على الحالة المعنوية المرتفعة التى يعيشها اللاعبون بعد الفوز على الدراويش، ويأمل فى وصول اللاعبين للتجانس الكبير بعد التعاقد مع 22 لاعبا جديدا.
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