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الرئيس الأمريكي ينضم إلى عمال السيارات الأمريكيين المضربين في (ميشيغان)

9/26/2023 11:26:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 9 (كونا) -- انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إلى المشاركين في إضراب عمال السيارات بولاية (ميشيغان) في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية "بالتاريخية" حيث أصبح بايدن أول رئيس أمريكي في الحكم ينضم إلى احتجاج ينظمه مضربون.
ونشر بايدن صورة له على منصة (إكس) وهو بين العمال المضربين مشددا على أن "أرباح الشركات المسجلة يجب أن تعني عقودا قياسية".
وأضاف "لقد حان الوقت للحصول على اتفاق عادل لعمال السيارات الأمريكيين".
ويواصل عمال ثلاث من كبرى شركات تصنيع السيارات الأمريكية هي (جنرال موتورز) و(فورد) و(ستيلانتس) إضرابهم منذ منتصف الشهر الجاري مطالبين بزيادة الرواتب وتحسينات على عقود العمل يتعلق بعضها بالامتيازات الاجتماعية والتقاعد.
ويشكل العمال المضربون 40 بالمئة من حجم القوة العاملة في مجال صناعة السيارات بالولايات المتحدة. (النهاية)

ع س ج / م م ج




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