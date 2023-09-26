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بيونغ يانغ: محاولة واشنطن الهيمنة في شبه الجزيرة الكورية هي سبب توتر المنطقة

9/26/2023 11:26:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- عزت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء خطورة الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية إلى محاولة الولايات المتحدة تحقيق طموحها في الهيمنة بكل الوسائل والمبالغة في تقدير قوتها.
جاء ذلك في كلمة كيم سونغ رئيس وفد كوريا الشمالية المشارك في مناقشات الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث اتهم واشنطن بالإدلاء منذ بداية العام بتصريحات "هستيرية" مثل (نهاية النظام واحتلال بيونغ يانغ) في "انتهاك صارخ لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف سونغ "أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق القوى الحاكمة الحالية في كوريا الجنوبية التي تحاول فرض ويلات حرب نووية على البلاد" مشيرا إلى أن عام 2023 كان خطيرا للغاية حيث تم دفع الوضع الأمني العسكري في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها ليكون "أقرب الى شفير حرب نووية".
وتطرق رئيس وفد كوريا الشمالية إلى إصلاح جهاز مجلس الأمن الدولي مشددا على أن الواقع الحالي يتطلب بشكل عاجل من الأمم المتحدة "الالتزام الصارم بمبادئ الحياد والموضوعية والقيام بمسؤولية بمهمتها ودورها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة" لإنقاذ حاضر ومستقبل البشرية من ويلات الحرب وتحقيق العدالة الدولية.
واعتبر أنه "من أجل منع استبداد وتعسف قوى بعينها في مجلس الأمن يتعين إصلاح الهيكل غير العقلاني لعضوية مجلس الأمن" مؤكدا أنه تحقيقا لهذه الغاية ينبغي توسيع وتعزيز تمثيل الدول النامية في المجلس والتي تشكل غالبية الدول الأعضاء.
ودعا كذلك مجلس الأمن إلى "وضع حد لأعمال تشويه سمعة الدول ذات السيادة والتدخل في شؤونها الداخلية وإثارة المواجهة والانقسام من خلال طرح قضايا تضر بمهمته وتفويضه".
وحول التنمية المستدامة أكد رئيس وفد كوريا الشمالية كيم سونغ أنه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب اللجوء إلى السبل والوسائل الصحيحة لحل المشاكل مع الذود عن تعددية الأطراف وتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول على أساس القانون الدولي والمبادئ الأساسية. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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