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فرنسا تدين باشد العبارات القصف الصاروخي الروسي على (اوديسا) الاوكرانية

9/26/2023 11:26:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 26 - 9 (كونا) -- دانت فرنسا اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الضربات الصاروخية من قبل الطائرات بدون طيار الروسية التي استهدفت مدينة (أوديسا) الاوكرانية مؤخرا مؤكده انها تشكل "انتهاكا جديدا وصارخا للقانون الإنساني الدولي من قبل روسيا" في أوكرانيا.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ان "روسيا تواصل ابتزازها للأمن العذائي العالمي" من خلال استهداف موانئ (إسماعيل) و (أوديسا) التي تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن اثنين من السكان المدنيين بالاضافة الى الحاق الضرر بالبنية التحتية للموانئ والبنية التحتية الزراعية.
واضاف البيان ان ذلك القصف يأتي بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود الذي اتسم بالتدمير المنهجي لمواقع العبور والتخزين ما اسفر عن صعوبة تصدير الحبوب من أوكرانيا.
ونقل البيان عن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا القول”إن هذه الأعمال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر دون عقاب“.
واكدت فرنسا انها ستواصل تقديم الدعم للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم.
كما اكد البيان مواصلة فرنسا مساعدتها لأوكرانيا في جميع القطاعات”طالما كان ذلك ضروريا“ لمساعدتها على مقاومة”العدوان الروسي غير القانوني“. (النهاية)

م ع / ف ا س



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