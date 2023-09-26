فرنسا تدين باشد العبارات القصف الصاروخي الروسي على (اوديسا) الاوكرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 26 - 9 (كونا) -- دانت فرنسا اليوم الثلاثاء بأشد العبارات الضربات الصاروخية من قبل الطائرات بدون طيار الروسية التي استهدفت مدينة (أوديسا) الاوكرانية مؤخرا مؤكده انها تشكل "انتهاكا جديدا وصارخا للقانون الإنساني الدولي من قبل روسيا" في أوكرانيا.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ان "روسيا تواصل ابتزازها للأمن العذائي العالمي" من خلال استهداف موانئ (إسماعيل) و (أوديسا) التي تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن اثنين من السكان المدنيين بالاضافة الى الحاق الضرر بالبنية التحتية للموانئ والبنية التحتية الزراعية.
واضاف البيان ان ذلك القصف يأتي بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود الذي اتسم بالتدمير المنهجي لمواقع العبور والتخزين ما اسفر عن صعوبة تصدير الحبوب من أوكرانيا.
ونقل البيان عن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا القول”إن هذه الأعمال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر دون عقاب“.
واكدت فرنسا انها ستواصل تقديم الدعم للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم.
كما اكد البيان مواصلة فرنسا مساعدتها لأوكرانيا في جميع القطاعات”طالما كان ذلك ضروريا“ لمساعدتها على مقاومة”العدوان الروسي غير القانوني“. (النهاية)
م ع / ف ا س
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