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تونس تؤكد حرصها على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر

9/26/2023 11:26:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 26 - 9 (كونا)-- أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني اليوم الثلاثاء حرص بلاده على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والالتزام بدعم الطاقات البديلة والمتجددة مشددا على ضرورة معالجة التغير المناخي وما يفرز من كوارث طبيعية.
وقالت الحكومة التونسية في بيان إن ذلك جاء خلال كلمة ألقاها الحشاني بمناسبة توقيع وزارة الطاقة التونسية وشركة (إيميا باور) الإماراتية والأطراف الممولة وهي البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسة المالية الدولية اتفاقية إنجاز محطة إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بمحافظة (القيروان) بقدرة 100 ميغاواط.
وأضاف الحشاني أنه من الضروري معالجة ظاهرة التغير المناخي التي أدت إلى حدوث كوارث طبيعية عديدة على غرار الفيضانات والارتفاع الحاد في موجات الحرارة مؤكدا أهمية هذه المشاريع بالنسبة لتونس خاصة في ظل التغيرات المناخية كالفيضانات والعواصف بسبب الاستعمال المفرط للطاقات الأحفورية.
وثمن رئيس الحكومة التونسية التزام المستثمر الإماراتي بهذا المشروع ومساهمة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والمؤسسة المالية الدولية في استكمال مسار إنجازه على أرض الواقع.
من جهته أشاد المستثمر الإماراتي حسين النويس بما تزخر به تونس من طاقات يمكن استغلالها في هذا المجال فضلا عن قربها للأسواق العالمية وفي مقدمتها السوق الأوروبية معربا عن الرغبة في استثمار مؤسسته في الهيدروجين الأخضر بتونس.
وأوضح أن قيمة استثمار مؤسسته المختصة في تطوير الطاقة النظيفة في هذا المشروع تفوق 100 مليون دولار "وهو ما يعكس الاهتمام بتونس والرغبة في زيادة استثمارات المؤسسة بها رغم الظروف الصعبة التي مر بها المشروع".
وتهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة الى جانب تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية. (النهاية)

خ س ج / م م ج




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