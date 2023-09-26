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الجزائر: انطلاق فعاليات ملتقى دولي حول استخدام الفضاء الالكتروني لأغراض الإرهاب في إفريقيا

9/26/2023 11:26:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 26 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات ملتقى دولي حول (الإرهاب السيبراني: استخدام الفضاء الالكتروني لأغراض الارهاب في أفريقيا) بمشاركة مختصين وخبراء أجمعوا على ضرورة تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات القائمة.
وسيعكف الخبراء والمختصون على مدى أربعة أيام في (المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب) بالجزائر العاصمة على دراسة وتحليل مختلف الجوانب التقنية والقانونية للارهاب السيبراني وتقديم أنجح الحلول للحد من هذا الخطر الذي يهدد أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات والدول.
وفي هذا السياق قال مدير المركز الذي يستضيف الملتقى ادريس منير لعلالي في كلمة افتتاحية إن هذا "الملتقى يمثل نقطة تحول حاسمة في الجهود الجماعية لتعزيز القدرات على منع وكشف والاستجابة للتهديدات في الفضاء الالكتروني حيث اتسع الإرهاب والتطرف العنيف في عدة مناطق من افريقيا ما ينتج عنه آثار وخيمة على الأرواح البشرية وتدمير الممتلكات والبنية التحتية".
وأشار لعلالي إلى "ارتفاع عدد الهجمات الإرهابية وضحاياها في العقد الأخير" كاشفا عن أن "البيانات التابعة للمركز التي ترصد حوادث الإرهاب في افريقيا منذ بداية 2023 سجلت زيادة كبيرة في عدد الهجمات الإرهابية وفي عدد الضحايا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما يعكس مدى التهديد الذي تشهده القارة حاليا".
وحذر من "توسع التهديدات المرتبطة بالإرهاب لتشمل الفضاء الإلكتروني بما يعرض الدول الأعضاء بشكل أكبر لأنواع جديدة من الإجرام عبر الانترنت يضاف إلى ذلك استغلال الجماعات الإرهابية للتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي بحيث أصبح الانترنت ومنصات التواصل وسائل لهذه الجماعات للتواصل ونشر أفكارها واستقطاب الأعضاء إلى جانب جمع الموارد وتنسيق الهجمات".
وأضاف أنه لمواجهة هذه التهديدات المتطورة فإنه يتعين على الدول الأعضاء "تبني نهج مشترك ومتعدد الأطراف لفهم هذه التحديات وتطوير استراتيجيات فعالة لمنعها ومحاربتها".
من جهته أكد ممثل المدير التنفيذي لآلية الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) محمد شاقور أن "التطور التكنولوجي الكبير أنشأ مخاطر جديدة وفتح الباب أمام الأعمال الإرهابية والجريمة العابرة للحدود ما ترتب عنه صعوبة في الاستجابة من قبل الأجهزة الأمنية".
وأقر شاقور بأن "استخدام الجماعات الإرهابية للانترنت زاد من تعقيد الأمور وهو ما يتطلب سرعة في الاستجابة من قبل الدول والتي تتطلب تبادل الخبرات للخروج بأساليب مشتركة لمواجهة التحديات القائمة".
وشدد على "أهمية تبني سياسات وقوانين واضحة تشمل تجريم الأعمال غير المشروعة والتحكم في الفضاء الالكتروني وتوسيع صلاحيات البحث المتعلقة بالإرهاب في هذا الفضاء" لافتا إلى أن الاستجابة القوية والفعالة "تتطلب توحيد الجهود وأيضا احترام حقوق الإنسان وسيادة كل دولة".
بدوره أكد الأمين التنفيذي ل(قدرة إقليم شمال إفريقيا) أحمد التاجوري "وجود مشروع جدي على مستوى الاتحاد الافريقي لتشكيل فرق متخصصة بمكافحة الإرهاب في إطار القوة الافريقية الجاهزة لتكون إحدى أدوات مكافحة الإرهاب في القارة".
وأوضح التاجوري أن "التقدم المذهل الذي حصل في العقود الأخيرة بمجال تقنية المعلومات والاتصال واكبته تحديات جدية بحيث يتم استغلال هذه الوسائل الحديثة والمتطورة في الجريمة والارهاب سواء من خلال القرصنة الالكترونية للمعلومات والأموال أو التجنيد والتدريب بما يتطلب تكاثف جهود الجميع للقضاء عليها من خلال تدارس الجريمة السيبرانية للخروج بتوصيات حول أنجع الأساليب لمواجهة الارهاب السيبراني".
يذكر أن هذا الملتقى تنظمه (قدرة إقليم شمال إفريقيا) بالتعاون مع المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب حيث ستتواصل فعاليات حتى يوم الجمعة المقبل. (النهاية)

م ر / ر ج



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