الدوري الإسباني: المتصدر (برشلونة) يكتفي بالتعادل الإيجابي مع (مايوركا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 26 - 9 (كونا) -- اكتفى متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (برشلونة) بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع (مايوركا) مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السابعة من المسابقة.
وتقدم (مايوركا) بهدف سجله الكوسوفي فيدات موريكي في الدقيقة الثامنة لكن البرشلوني رافينيا أدرك التعادل في الدقيقة 41 على ملعب (مايوركا سون مويكس).
وفي الدقيقة 48 سجل المهاجم أبدون براتس هدف التقدم الثاني لأصحاب الأرض لكن فيرمين لوبيز أدرك التعادل مرة ثانية في الدقيقة 75 لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.
وبهذه النتيجة حصد الفريقان نقطة التعادل ليرفع (برشلونة) رصيده إلى 17 نقطة محافظا على صدارة الترتيب بفارق نقطة خلف أقرب ملاحقيه (جيرونا) فيما رفع (مايوركا) رصيده إلى ست نقاط في المركز 15 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (إشبيلية) صاحب المركز 12 بالترتيب بخمسة أهداف لهدف على (ألمريا) متذيل الترتيب فيما يستقبل (ريال مدريد) الثالث في الترتيب فريق (لاس بالماس) صاحب المركز 17 ويستضيف (أتلتيك بلباو) الرابع منافسه خيتافي صاحب المركز 15 غدا الأربعاء.
كما يحل (جيرونا) الثاني بالترتيب ضيفا على (فياريال) في المركز 14 فيما يختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس منافسات الجولة بمواجهة (أوساسونا) في المركز 13 بالترتيب. (النهاية)
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