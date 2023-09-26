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الدوري الإسباني: المتصدر (برشلونة) يكتفي بالتعادل الإيجابي مع (مايوركا)

9/26/2023 11:26:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 26 - 9 (كونا) -- اكتفى متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم (برشلونة) بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع (مايوركا) مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السابعة من المسابقة.
وتقدم (مايوركا) بهدف سجله الكوسوفي فيدات موريكي في الدقيقة الثامنة لكن البرشلوني رافينيا أدرك التعادل في الدقيقة 41 على ملعب (مايوركا سون مويكس).
وفي الدقيقة 48 سجل المهاجم أبدون براتس هدف التقدم الثاني لأصحاب الأرض لكن فيرمين لوبيز أدرك التعادل مرة ثانية في الدقيقة 75 لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.
وبهذه النتيجة حصد الفريقان نقطة التعادل ليرفع (برشلونة) رصيده إلى 17 نقطة محافظا على صدارة الترتيب بفارق نقطة خلف أقرب ملاحقيه (جيرونا) فيما رفع (مايوركا) رصيده إلى ست نقاط في المركز 15 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (إشبيلية) صاحب المركز 12 بالترتيب بخمسة أهداف لهدف على (ألمريا) متذيل الترتيب فيما يستقبل (ريال مدريد) الثالث في الترتيب فريق (لاس بالماس) صاحب المركز 17 ويستضيف (أتلتيك بلباو) الرابع منافسه خيتافي صاحب المركز 15 غدا الأربعاء.
كما يحل (جيرونا) الثاني بالترتيب ضيفا على (فياريال) في المركز 14 فيما يختتم (أتلتيكو مدريد) الخامس منافسات الجولة بمواجهة (أوساسونا) في المركز 13 بالترتيب. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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