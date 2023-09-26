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ولي العهد السعودي يعزي ملك البحرين في الشهداء من منسوبي قوة البحرين

9/26/2023 11:26:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 9 (كونا) -- أعرب ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء عن تعازيه للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الشهداء من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات إعادة الأمل على الحدود الجنوبية وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان مع الملك حمد بن عيسى.
من جانبه أعرب ملك البحرين عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي على ما أبداه من مشاعر تجاه الشهيدين والمصابين وتأكيده اعتزار مملكة البحرين بشهدائها أثناء قيامهم بواجبهم الوطني. (النهاية)

ع س ط / ر ج



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