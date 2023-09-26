ولي العهد السعودي يعزي ملك البحرين في الشهداء من منسوبي قوة البحرين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 26 - 9 (كونا) -- أعرب ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء عن تعازيه للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الشهداء من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات إعادة الأمل على الحدود الجنوبية وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان مع الملك حمد بن عيسى.
من جانبه أعرب ملك البحرين عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي على ما أبداه من مشاعر تجاه الشهيدين والمصابين وتأكيده اعتزار مملكة البحرين بشهدائها أثناء قيامهم بواجبهم الوطني. (النهاية)
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