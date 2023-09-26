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مندوب المغرب بالأمم المتحدة: مواجهتنا لتبعات الزلزال بحزم برهنت عن اللحمة الوطنية القوية لشعبنا

9/26/2023 11:26:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- اعتبر المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال اليوم الثلاثاء أن بلاده واجهت تبعات الزلزال بحزم وجدية وتضامن وإرادة مشيرا إلى أن الكارثة برهنت عن اللحمة الوطنية القوية والتضامن المترسخ بين أبناء الشعب المغربي.
وقال السفير هلال في كلمته أمام اليوم الأخير من المناقشة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها ال78 إن زلزال المغرب والإعصار والفيضانات في ليبيا وكذلك ظاهرة تغير المناخ تؤكد أكثر من أي وقت مضى أهمية تعزيز الوقاية وتكثيف التعاون الدولي وتكريس هذه الأسس ضمن أولويات المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن ملك المغرب محمد السادس ومنذ اللحظات التي أعقبت الزلزال أصدر تعليماته لتعبئة كل أجهزة الدولة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسريع عمليات الإنقاذ وإجلاء الجرحى وتقديم المساعدة للأسر المتضررة ووضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وبناء المناطق المتأثرة.
وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة شدد السفير المغربي على أن الظرف الراهن يستلزم ملاءمة السياسات الوطنية مع التعهدات الدولية على مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد على ضرورة تعزيز نظام متعدد الأطراف سمته التعاون والتضامن ومركزه الأساس منظمة الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا هو المنظور الذي اعتمدته المملكة المغربية.
وتطرق إلى "النموذج التنموي الجديد" الذي أطلقته بلاده في المجالات الحيوية للتنمية المستدامة والانتقال في مجال الطاقة والمياه والتغطية الاجتماعية ومواجهة الكوارث الطبيعية في إطار رؤية متكاملة تتماشى وأهداف التنمية المستدامة.
وحول خطاب الكراهية أعرب السفير هلال عن قلق بلاده العميق إزاء ما وصفه ب"عواقب التمادي في إشاعة خطاب الكراهية" خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي محذرا من أن هذا الأمر يساهم في بث الانقسامات داخل المجتمعات وبين الثقافات والدول واستشراء التطرف العنيف.
وجدد التأكيد على رفض بلاده القاطع لأي اعتداء على الرموز الدينية والكتب المقدسة وتنديدها الشديد لتدنيس وإحراق المصحف الشريف "والذي يمس مشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم ويعتبر خرقا لأبسط قواعد حقوق الإنسان".
ولفت السفير المغربي في هذا الصدد إلى أن بلاده قدمت في يوليو الماضي قرارا يتعلق بمواجهة خطاب الكراهية تم اعتماده بالإجماع من قبل الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يدين تدنيس الكتب المقدسة ويصنف لأول مرة هذه الأعمال ضمن انتهاكات القانون الدولي.
وعلى الصعيد الرياضي قال السفير هلال إن المغرب قدم ملف ترشيح مشتركا مع كل من إسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم في كرة القدم لعام 2030 انطلاقا من أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في التقارب بين الأمم وإشاعة ثقافة السلام والتسامح. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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