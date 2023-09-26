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الولايات المتحدة تؤكد الحاجة لاستمرار وصول المساعدات الانسانية الى المتضررين في ناغورني كاراباخ

9/26/2023 11:26:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 26 – 9 (كونا) -- دعت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء الى استمرار وصول المساعدات الانسانية للمتضررين في اقليم (نارغوني كاراباخ) في اذربيجان.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان صحفي "نشعر بحزن عميق إزاء الأخبار المأساوية المتعلقة بالانفجار الذي وقع في مستودع للوقود في (ناغورني كاراباخ) وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 68 شخصا وإصابة المئات".
واعربت واتسون عن تعاطف بلادها مع سكان الاقليم بسبب تلك "المأساة الهائلة" مؤكدة الحاجة لاستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين هناك.
وأضافت ان "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بدعم المتضررين من الأزمة المستمرة خصوصا في ظل نزوح نحو 28 الف شخص من الاقليم إلى أرمينيا بحثا عن ملجأ".
واعلنت عن تقديم واشنطن مساعدات إنسانية إضافية لمعالجة الرعاية الصحية الحيوية ومتطلبات الطوارئ الأخرى في الاقليم وذلك تزامنا مع الزيارة التي تقوم بها حاليا مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور الى هناك.
واوضحت ان تلك المساعدات ستعمل على توفير المأوى والامدادات الاساسية للمجتمعات المحلية بما في ذلك مستلزمات النظافة والاغطية والملابس وذلك لتلبية الاحتياجات الملحة للمتضررين أو النازحين بسبب أعمال العنف في ناغورني كاراباخ.
وكانت السلطات الأرمينية المحلية قد اعلنت في وقت سابق اليوم عن وقوع انفجار أدى إلى مقتل العشرات وإصابة مئات آخرين بمستودع للوقود في إقليم (ناغورني كاراباخ) الذي تسكنه أقلية أرمينية واستعادت أذربيجان السيطرة عليه مؤخرا. (النهاية)

أ م م / ر ج



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