الولايات المتحدة تؤكد الحاجة لاستمرار وصول المساعدات الانسانية الى المتضررين في ناغورني كاراباخ

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 26 – 9 (كونا) -- دعت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء الى استمرار وصول المساعدات الانسانية للمتضررين في اقليم (نارغوني كاراباخ) في اذربيجان.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان صحفي "نشعر بحزن عميق إزاء الأخبار المأساوية المتعلقة بالانفجار الذي وقع في مستودع للوقود في (ناغورني كاراباخ) وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 68 شخصا وإصابة المئات".
واعربت واتسون عن تعاطف بلادها مع سكان الاقليم بسبب تلك "المأساة الهائلة" مؤكدة الحاجة لاستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين هناك.
وأضافت ان "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بدعم المتضررين من الأزمة المستمرة خصوصا في ظل نزوح نحو 28 الف شخص من الاقليم إلى أرمينيا بحثا عن ملجأ".
واعلنت عن تقديم واشنطن مساعدات إنسانية إضافية لمعالجة الرعاية الصحية الحيوية ومتطلبات الطوارئ الأخرى في الاقليم وذلك تزامنا مع الزيارة التي تقوم بها حاليا مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور الى هناك.
واوضحت ان تلك المساعدات ستعمل على توفير المأوى والامدادات الاساسية للمجتمعات المحلية بما في ذلك مستلزمات النظافة والاغطية والملابس وذلك لتلبية الاحتياجات الملحة للمتضررين أو النازحين بسبب أعمال العنف في ناغورني كاراباخ.
وكانت السلطات الأرمينية المحلية قد اعلنت في وقت سابق اليوم عن وقوع انفجار أدى إلى مقتل العشرات وإصابة مئات آخرين بمستودع للوقود في إقليم (ناغورني كاراباخ) الذي تسكنه أقلية أرمينية واستعادت أذربيجان السيطرة عليه مؤخرا. (النهاية)
أ م م / ر ج
MENAFN26092023000071011013ID1107148336
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