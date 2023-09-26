موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة المالية تقول إن منفذي الهجمة السيبرانية التي حدثت في 18 سبتمبر الجاري قاموا بنسخ بعض مستندات إدارة عقود أملاك الدولة بالإضافة إلى بعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية.
الرياض - مجلس الوزراء السعودي يعلن الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين البلدين.
دبي - منتدى الإعلام العربي في دورته ال21 يعلن اختيار الإعلامي والأكاديمي الكويتي الدكتور محمد الرميحي شخصية العام الإعلامية.
عمان - السلطات الأردنية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمادة (الكريستال) المخدرة قادمتين من الأراضي السورية ومصدر عسكري يذكر أن الأجهزة المعنية رصدت محاولة اجتياز الطائرتين من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة.
غزة - جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لحركة (حماس) قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة ومتحدث باسم الجيش يقول إن طائرة مسيرة أغارت على مواقع شرق مدينة (رفح) جنوب القطاع إلى جانب استهداف موقعين آخرين أحدهما شرق حي (الشجاعية) وآخر شرق (جباليا) شمال القطاع. (النهاية) ر ج
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