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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/26/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة المالية تقول إن منفذي الهجمة السيبرانية التي حدثت في 18 سبتمبر الجاري قاموا بنسخ بعض مستندات إدارة عقود أملاك الدولة بالإضافة إلى بعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية.

الرياض - مجلس الوزراء السعودي يعلن الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين البلدين.

دبي - منتدى الإعلام العربي في دورته ال21 يعلن اختيار الإعلامي والأكاديمي الكويتي الدكتور محمد الرميحي شخصية العام الإعلامية.

عمان - السلطات الأردنية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمادة (الكريستال) المخدرة قادمتين من الأراضي السورية ومصدر عسكري يذكر أن الأجهزة المعنية رصدت محاولة اجتياز الطائرتين من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة.

غزة - جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لحركة (حماس) قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة ومتحدث باسم الجيش يقول إن طائرة مسيرة أغارت على مواقع شرق مدينة (رفح) جنوب القطاع إلى جانب استهداف موقعين آخرين أحدهما شرق حي (الشجاعية) وآخر شرق (جباليا) شمال القطاع. (النهاية) ر ج

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