العلوم الإسلامية والسفارة التركية تبحثان سبل التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- بحث رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الدكتور جعفر محمود الفناطسة، مع السفير التركي في عمان، آردام أوزان، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة من جهة، والجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية التركية من خلال السفارة التركية في عمان من جهة أخرى.
وأكد الدكتور الفناطسة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، مستعرضا الخطط والتطلعات المستقبلية للجامعة؛ الرامية إلى مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية بقطاع التعليم.
وبحث الطرفان، سبل التعاون في مجال الفنون والعمارة الإسلامية لما تتميز به كلية الفنون والعمارة الإسلامية في الجامعة من إنجازات على مستوى العالم؛ حيث أنها أول مؤسسة أكاديمية متخصصة في العالم العربي والشرق الأوسط تُعنى بتدريس الفنون الإسلامية تدريسا أكاديميا يقوم على الفهم النظري والمعرفي لأصول الفنون الإسلامية ومنابعها وفلسفتها ونسبها الجمالية ومكانتها من الموروث المعرفي الإسلامي، إضافة إلى تعليم الجانب العملي التطبيقي في الفنون الإسلامية وكيفية توظيفه في الحياة العملية.
من جهته، أبدى السفير أوزان اهتمامه للبحث في مختلف مجالات التعاون العلمي المشترك بين البلدين، لا سيما في مجال دراسة اللغة بشكل تبادلي وتبادل الطلبة والباحثين والشريعة والفنون الإسلامية وغيرها من البرامج للطلبة الأتراك من خلال السفارة.
في نهاية اللقاء، تجول الوفد الضيف في معرض الجامعة الدائم، والذي يحتوي على أعمال فنية لكلية الفنون والعمارة ألإسلامية، وقدم الدكتور رئيس الجامعة درع الجامعة التقديري للسفير التركي.
--(بترا)
س ص/أز/ هـ ح
26/09/2023 22:31:30
MENAFN26092023000117011021ID1107148334
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.