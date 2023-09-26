العلوم الإسلامية والسفارة التركية تبحثان سبل التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- بحث رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الدكتور جعفر محمود الفناطسة، مع السفير التركي في عمان، آردام أوزان، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة من جهة، والجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية التركية من خلال السفارة التركية في عمان من جهة أخرى.

وأكد الدكتور الفناطسة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، مستعرضا الخطط والتطلعات المستقبلية للجامعة؛ الرامية إلى مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية بقطاع التعليم.

وبحث الطرفان، سبل التعاون في مجال الفنون والعمارة الإسلامية لما تتميز به كلية الفنون والعمارة الإسلامية في الجامعة من إنجازات على مستوى العالم؛ حيث أنها أول مؤسسة أكاديمية متخصصة في العالم العربي والشرق الأوسط تُعنى بتدريس الفنون الإسلامية تدريسا أكاديميا يقوم على الفهم النظري والمعرفي لأصول الفنون الإسلامية ومنابعها وفلسفتها ونسبها الجمالية ومكانتها من الموروث المعرفي الإسلامي، إضافة إلى تعليم الجانب العملي التطبيقي في الفنون الإسلامية وكيفية توظيفه في الحياة العملية.

من جهته، أبدى السفير أوزان اهتمامه للبحث في مختلف مجالات التعاون العلمي المشترك بين البلدين، لا سيما في مجال دراسة اللغة بشكل تبادلي وتبادل الطلبة والباحثين والشريعة والفنون الإسلامية وغيرها من البرامج للطلبة الأتراك من خلال السفارة.

في نهاية اللقاء، تجول الوفد الضيف في معرض الجامعة الدائم، والذي يحتوي على أعمال فنية لكلية الفنون والعمارة ألإسلامية، وقدم الدكتور رئيس الجامعة درع الجامعة التقديري للسفير التركي.

--(بترا)

س ص/أز/ هـ ح

26/09/2023 22:31:30