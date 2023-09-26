آية أبو زيد عن دورها فى الفريدو: تجربة مميزة وتفاجأت برد فعل الجمهور

MENAFN - Youm7) إشادات واسعة حصدتها الممثلة الشابة آية أبو زيد، بعد مشاركتها في مسلسل "الفريدو" خلال الحلقتين الأولى والثانية بدور "زينب"، وهي مساعدة ثريا (إلهام شاهين) في المنزل خلال أحداث العمل، وخصوصا بعد قيامها بإهانتها ونعتها بـ "المجنونة"، مع قدوم فريد (أحمد فهمي)، وقيامه بطردها من المنزل.

وعن ترشيحها في العمل، قالت آية أبو زيد: "اللي رشحنى للدور مخرج العمل عصام نصار والكاستنج دايريكتور أحمد تمام، و ده بعد ما شافونى في عرض ياسين وبهية"، معبرة عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي على دورها "حقيقي ردود الأفعال والإشادات على صفحات الفيسبوك كانت مفاجأة كبيرة ليا، وخلانى ما كنتش قادرة استوعب كنت فرحانة جدا وبضحك وبدمع وبشكر ربنا مع كل كلمة أو رسالة اتبعتتلي أو اتكتبت عني".

وتابعت لـ "اليوم السابع" أن المخرج عصام نصار سهل عليها العمل بشكل كبير، أثناء حديثهما عن شخصية "زينب"، وكيفية انتقالها من كونها لطيفة، ثم إظهار أنها غير شغوفة بعملها، وغير أمينة على "ثريا"، موضحة: "بعد ما عملت الأوديشن واتقبلت في الدور، قابلت أستاذ عصام وأستاذ عمرو محمود ياسين، واتكلمنا في إنى متخيلاها بشكل معين بدون ما أبعد عن خطها الدرامى والإطار اللي المفروض تتحرك فيه وبالفعل الحمد لله وصلنا لنتيجة حلوة أوى ظهرت ع الشاشة".

آية أبو زيد





وعن تعاونها مع النجمة إلهام شاهين في الحلقة الأولى من العمل، أشارت أن التعامل معها كان لطيفا جدا، وأنها بعد تركيزها في أداء الدور، وبعد انتهائها منه، أشادت بها الفنانة إلهام شاهين، متابعة: "بعد ما خلصت شغل أستاذة إلهام قالتلي انت شطورة فأنا سعيدة بالتجربة وبإشادة مهمة من نجمة كبيرة زي أستاذة إلهام"، كما ذكرت أن الدور يعد خطوة مهمة في طريقها الفني، كما أنها أيضا تجربة مميزة على قلبها، تحاول الاستفادة منها قدر المستطاع.

حكاية الفريدو هي إحدى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، وهي مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.



