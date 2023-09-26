148 مليون دولار عالميا لفيلم دينزل واشنطن الجديد The Equalizer 3

(MENAFN
- Youm7) وصلت إيرادات فيلم The Equalizer 3 إلى 148مليونا و688 ألف دولار منذ طرحه يوم 1سبتمبر الجارى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.
وأنقسمت الإيرادات بين 74 مليونا و332 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 58 مليونا و700 ألف دولار في دور العرض حول العالم.
يدور فيلم The Equalizer 3 منذ أن تخلى عن حياته كقاتل حكومي، ناضل روبرت ماكول (دينزل واشنطن) من أجل التوفيق بين الأشياء المروعة التي ارتكبها في الماضي، ويجد عزاء غريبًا في خدمة العدالة نيابة عن المضطهدين، حيث يجد نفسه بشكل مفاجئ في منزله في جنوب إيطاليا، ويكتشف أن أصدقاءه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليينـ، وبينما تتحول الأحداث إلى أحداث مميتة، يعرف ماكول ما يجب عليه فعله، وهو أن يصبح حاميًا لأصدقائه من خلال مواجهة المافيا.
الفيلم الجديد من بطولة كل من دينزل واشنطن، داكوتا فانينج، أوجينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.
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